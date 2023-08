Rayo Vallecano segue invicto em Espanha e junta-se a Real Madrid e Valência

No clube andaluz, o português André Ferreira foi titular na baliza, enquanto o compatriota Manafá não saiu do banco de suplentes.

O Rayo Vallecano alcançou o segundo triunfo seguido em Granada (2-0), para o encontro de encerramento da jornada dois da Liga espanhola, e juntou-se a Real Madrid e Valência na frente da prova.

Depois um empate sem golos ao intervalo, Alvaro Garcia (75 minutos) e Pathe Ciss (79) fizeram os golos para o Rayo, antes de Antonio Puertas receber ordem de expulsão no lado adversário, aos 86.

No primeiro jogo do dia, o Alavés obteve o primeiro triunfo na prova, na receção ao Sevilha (4-3), que, juntamente com o Almería e Granada, ainda não somou pontos.

No Estádio Mendizorrotza, em Vitória, Rioja (07), Ruben Duarte (44) e Kike Garcia (54 e 59) anotaram os golos dos bascos, enquanto Abcar (15) colocou a bola na própria baliza, com Lamela (41) e Rafa Mir (90+7) a marcarem para o Sevilha.