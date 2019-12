Rayo Vallecano-Albacete suspenso: "Zozulia és um nazi"

O árbitro teve mesmo de interromper a partida, entre o Rayo Vallecano e o Albacete, e utilizar os megafones para pedir aos adeptos que parassem com os cânticos, caso contrário teria de suspender o jogo.

Roman Zozulia voltou a Vallecas quase três anos depois de ter saído do Rayo Vallecano. Uma parte dos adeptos, que já em 2017 mostraram-se contra o avançado cedido pelo Bétis, devido à sua suposta ideologia, voltaram a mostrar o seu descontentamento.

Este domingo, ouviu-se por todo o estádio cânticos como "Roman Zozulia és um nazi" ou "Os fascistas fora de Vallecas" e um coro de assobios de cada vez que o avançado do Albacete tocava na bola.

O árbitro da partida, López Toca, acabou por parar o jogo e recorreu ao sistema sonoro do estádio para pedir aos adeptos que parassem com os cânticos, ou teria de suspender o jogo. O facto é que o jogo acabou mesmo por ser suspenso, visto que os jogadores do Albacete recusaram regressar ao jogo para a segunda parte. "Zozulia era uma brincadeira, Zozulia somos amigos", cantaram os adeptos do Rayo, ironizando com a decisão do Albacete.

Entretanto, a Liga espanhola, através de um comunicado, mostrou estar do lado do Albacete. "A Liga anuncia o seu acordo com a decisão tomada pelo árbitro do jogo entre Rayo Vallecano e Albacete Balompie para a suspensão do jogo devido aos graves insultos recebidos pelo jogador do clube visitante, Roman Zozulia. A Liga continua a trabalhar contra a violência, o racismo e a xenofobia nos estádios de futebol e manifesta a sua mais sincera repulsa pelo que aconteceu".

A origem da polémica

Zozulia chegou ao Rayo Vallecano a 31 de janeiro de 2017, mas rapidamente os adeptos se mostraram contra o avançado, devido à sua suposta ideologia fascista. A 7 de fevereiro acabou por voltar mesmo para o Bétis e a 9 de março rompeu de forma definitiva o vínculo que tinha com o Rayo.