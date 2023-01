Raya, guardião espanhol do Brentford, interessa a metade do big-six

Internacional por La Roja termina contrato no verão de 2024. Clube londrino quer, por isso, venda no final da presente temporada. Interessados não faltam entre os maiores clubes de Inglaterra

David Raya, espanhol do Brentford, é um dos guarda-redes mais pretendidos da Premier League. Depois do interesse do Tottenham, Manchester United e Chelsea surgem também no alcance do internacional A por La Roja.

De acordo com o Telegraph, blues e red devils têm a mesma intenção dos spurs: contratar um guarda-redes que, num contexto de menor exigência, vai provando ser de garantias.

Com contrato válido até ao verão de 2024, Raya não deve ficar para lá da presente temporada no Brentford. Os londrinos estão preparados para uma venda a já estabeleceram o preço: 25 milhões de euros.