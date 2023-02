Raúl recusa Premier League para continuar no Real Madrid B

Segundo o AS, o Leeds sondou Raúl González, mas o espanhol recusou o convite.

O Leeds oficializou, esta segunda-feira, o despedimento de Jesse Marsch, que não resistiu a uma sequência de maus resultados. De acordo com a Imprensa espanhola, os whites estão interessados na contratação de Raúl González para o lugar do norte-americano.

Contudo, o jornal AS deu conta de que o antigo avançado recusou a proposta. O treinador da equipa B do Real Madrid não quer deixar a equipa a meio da época - ocupa o segundo lugar do Grupo A da terceira divisão do futebol espanhol, a dois pontos do líder Alcorcón.

No final de outubro, Raúl tinha já recusado uma proposta do Schalke 04, clube onde jogou, por se sentir feliz no Real Madrid Castilla.