Raúl Jiménez: "Os médicos disseram-me que era um milagre eu estar vivo"

O jogador do Wolverhampton lembrou o violento choque de cabeças com David Luiz em novembro de 2020

Em declarações aos jornalistas ingleses, Raúl Jiménez falou sobre o regresso aos relvados depois da grave lesão que sofreu a 29 de novembro de 2020. Na altura, um choque de cabeças com David Luiz, no encontro entre o Wolverhampton e o Arsenal deixou-o em muito mau estado.



"Os médicos disseram-me que era um milagre eu estar vivo. O osso partiu e havia uma hemorragia no interior do meu cérebro. Foi por isso que tiveram de operar-me rapidamente e fizeram um ótimo trabalho. A fratura craniana demorou um pouco mais que o esperado a sarar mas é realmente um milagre que eu esteja aqui a falar convosco", começou por explicar o avançado de 30 anos.

A hipótese de não voltar a jogar foi algo bem real, no entanto, o antigo jogador do Benfica nunca deixou de acreditar na continuidade.



"Nunca pensei em terminar a carreira. Essa hipótese era real, mas eu mantive-me sempre confiante num regresso", disse ainda.

Raúl Jiménez contou ainda que Petr Cech tem sido uma ajuda muito grande para ajudar a lidar com o que aconteceu, visto que teve uma lesão semelhante.



"Tenho estado em contacto com o Petr Cech, ele enviou-me mensagens e deu-me o seu apoio. Um dia, quando a equipa foi jogar a Londres, ele foi ao hotel com o médico e trouxe um dos seus capacetes para ver se podíamos fazer algo do género", contou ainda.



Agora, o internacional mexicano está de volta à competição mas terá de usar proteção na cabeça durante o resto da carreira.

"Claro que, se dependesse de mim, preferia não usar aquilo, mas os médicos dizem que é para a minha proteção, que pode impedir algo grave", terminou.