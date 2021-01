Raul Jiménez já realiza exercícios físicos no Wolverhampton

Redação com Lusa

Avançado mexicano tem, no entanto, "um longo caminho pela frente".

O futebolista mexicano Raul Jiménez, que alinha no Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, já realiza exercícios físicos depois da grave lesão sofrida, com Daniel Podence ainda afastado do grupo, anunciou est quarta-feira a equipa da Premier League.

Podence, de 25 anos, contraiu uma lesão muscular frente ao Manchester United, a 29 de dezembro de 2020, que "demorará algumas semanas a resolver", enquanto o mexicano Raul Jiménez, de 29, a recuperar de uma fratura no crânio, ocorrida em 29 de novembro, tem ainda "um longo caminho a percorrer", segundo o boletim clínico divulgado hoje pelo Wolverhampton.

Jimenez foi operado há cinco semanas, depois de se lesionar num choque de cabeças durante um jogo da Liga inglesa com o Arsenal, em 29 de novembro, e o treinador Nuno Espírito Santo tem gerido com cautela uma possível data para o regresso do principal goleador da equipa na última época.

O clube refere na nota publicada no site oficial que a recuperação do avançado internacional mexicano, que já se encontra a realizar exercícios físicos, "está a correr bem", mas Jiménez "tem ainda um longo caminho a percorrer".

O belga Leander Dendoncker, de 25 anos, recuperado de um hematoma no joelho, já está de volta aos treinos, e Willy Boly, que sofreu uma lesão no tendão da coxa frente ao Chelsea, deverá estar apto ainda no decorrer desta semana.