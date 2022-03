Raul Jiménez expulso na remontada do Leeds frente ao Wolves

Raul Jiménez voltou a prejudicar o Wolves, ao fazer-se expulsar quando a equipa vencia por 2-0, abrindo caminho à remontada do Leeds, que venceu por 3-2, na 30ª jornada da Premier League

O ex-avançado do Benfica viu um cartão amarelo aos 43 minutos, por uma entrada de carrinho sobre um adversário, mas nem assim o inibiu de nova entrada sobre um adversário, aos 53, passível de novo cartão amarelo, deixando a sua equipa em inferioridade numérica quando vencia por 2-0.

O Wolves dominou na primeira parte, apesar da lesão do internacional português Rúben Neves, aos 25 minutos, e chegou ao intervalo a vencer com todo o mérito por 2-0, com golos do lateral espanhol Jonny e de Trincão, que entrara a render o médio ex-FC Porto.

Rúben Neves saiu lesionado com queixas no joelho direito e pode ser uma contrariedade para o selecionador Fernando Santos, que o tinha convocado para o jogo com a Turquia (26 de março), a contar para as meias-finais do play-off de apuramento para o Mundial'2022.

Trincão acabou por estar nos dois golos dos Wolves, ao assistir para o primeiro de Jonny, aos 26 minutos, e ao marcar o segundo, aos 45+11, após assistência de Daniel Podence, sendo que, na origem dos dois golos, esteve João Moutinho, a atravessar bom momento de forma, com passes que fizeram a diferença.

Com a expulsão de Jiménez, aos 53 minutos, o jogo virou, literalmente, visto que o Leeds acreditou que ainda tinha uma palavra a dizer no desfecho da partida e, no espaço de três minutos, aos 63 e 66, empatou a dois golos, o primeiro pelo médio Jack Harrison e o segundo por Rodrigo, ex-jogador do Benfica, a aproveitar um erro colossal do central marroquino Romani Saiss.

Na fase final da partida, esta poderia ter caído para qualquer dos lados, mas acabou por cair para o lado do Leeds, que fez o terceiro golo aos 90+1, por Luque Ayling, a aproveitar outro erro elementar da defesa dos Wolves, desta vez com o central francês Willy Boly, ex-Braga, e o internacional belga Leander Dendoncker a repartirem culpas.

Pela equipa treinada por Bruno Lage alinharam no onze inicial José Sá, João Moutinho, Rúben Neves e Daniel Podence, além de Francisco Trincão, Chiquinho e Fábio Silva, como substitutos utilizados.

A Premier League é liderada pelo Manchester City, com 70 pontos (29 jogos) seguido do Liverpool, com 69 (29).