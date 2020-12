Raúl Jiménez: "Continuarei em observação e espero em breve regressar "

Raúl Jiménez, que no domingo saiu lesionado com gravidade após um choque de cabeça com David Luiz, no duelo frente ao Arsenal.

Raúl Jiménez, que sofreu uma fratura craniana, após um choque de cabeça com David Luiz, no duelo frente ao Arsenal, publicou esta segunda-feira uma mensagem nas redes sociais.

Uma oportunidade para o avançado do Wolverhampton agradecer todas as mensagens recebidas desde domingo e dar conta de mantém o otimismo. "Obrigado pelas mensagens de apoio. Continuarei em observação e espero em breve regressar aos estádios", pode ler-se.

Esta manhã, o Wolverhampton fez uma atualização do estado de saúde de Raúl Jiménez, que no domingo saiu lesionado com gravidade após um choque de cabeça com David Luiz, no duelo frente ao Arsenal. O clube inglês diz que o avançado está "confortável" depois da operação e que agora se encontra a descansar.

"O Raúl está confortável depois da operação da noite passada. (...) Está agora a descansar e vai continuar sob observação por alguns dias", explicam os Wolves.

O ex-Benfica sofreu uma fratura craniana.