"Raúl de Tomás tem um talento brutal, poderia jogar onde quisesse..."

Vicente Moreno recordou a polémica que teve com o antigo avançado do Benfica na época passada, antes da sua transferência para o Rayo Vallecano.

Raúl de Tomás realizou no passado domingo o seu primeiro jogo oficial da época, após ter sido contratado ao Espanhol pelo Rayo Vallecano já depois do fecho do mercado de verão, ficando impedido de competir até janeiro.

O antigo avançado do Benfica, de 28 anos, forçou a saída do clube catalão e, apesar de ter sido associado a vários gigantes europeus, incluindo o Bayern e o Real Madrid, rumou ao Rayo Vallecano após a conclusão do prazo determinado, falhando por isso a convocatória da Espanha para o Mundial'2022.

Vicente Moreno, treinador do Espanhol na temporada passada, falou esta sexta-feira sobre RDT, lançando elogios ao talento do avançado, que não impressionou na sua curta passagem pela Luz, na primeira metade da época 2019/20 - três golos marcados em 17 partidas.

"Ele é um jogador fantástico, em todos os aspetos. É um rapaz especial. Eu tenho duas crianças e amo-as da mesma forma, apesar de serem pessoas diferentes. Eu trato-os com base em regras diferentes para cada um. É a mesma coisa com o De Tomás. Ele tem um talento brutal e poderia jogar na equipa que quisesse", garantiu o técnico, em entrevista ao jornal AS.

"Uma coisa é vê-lo nos jogos e outra no dia-a-dia, é uma diferença brutal. A minha relação com ele sempre foi fantástica e continua a sê-lo. Ainda escrevemos mensagens um ao outro e eu nem sou de falar assim tanto com os jogadores. É verdade que a sua situação não nos correu bem, ele não esteve bem nalguns comentários que fez naquela altura e isso aconteceu numa área em que tudo tem um impacto brutal. Provavelmente sou o maior culpado disso, por não ter pensado nisto tudo. Mas tenho a certeza de que, se quiser, ele vai ter uma grande temporada", concluiu o atual timoneiro do Al Shabab, da Arábia Saudita.

Raúl De Tomás acabou por custar apenas oito milhões de euros (mais três milhões em variáveis) aos cofres do Rayo Vallecano, após ter ficado afastado do plantel principal do Espanhol, que esperava encaixar pelo menos 20 milhões com a sua venda.