Raúl de Tomás: "Estar no Mundial seria o maior feito da minha carreira"

Pela segunda vez consecutiva, Raúl de Tomás mereceu a confiança de Luis Enrique e foi convocado para a Roja. Sonha em ir ao Mundial'2022.

Raúl de Tomás está entre os convocados da seleção de Espanha para os jogos particulares frente à Albânia e a Islândia e sonha em poder estar entre os eleitos no Mundial do Catar, para o qual a Roja já está apurada.

"Estar no Mundial seria o maior feito da minha carreira desportiva", assume em entrevista à revista El Club del Deportista. Mas o facto de jogar num clube que não luta por títulos pode ser prejudicial, admite o jogador que passou pelo Benfica. "Sei que pode prejudicar-me, porque as equipas de cima têm mais competições, mais jogos, mais oportunidades de golo... Pode influenciar, mas tenho de me adaptar ao que tenho. E foi assim que fui selecionado para a seleção", refere.

O ponta de lança, de 27 anos, falou também sobre o facto de ser um dos jogadores mais importantes do clube de Barcelona. "Motiva-me ser a estrela do Espanhol. Sou uma pessoa ganhadora, gosto de grandes desafios e é um privilégio ser um ícone deste clube. O meu objetivo é melhorar todos os dias e ajudar o clube a crescer", remata.