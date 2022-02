Raúl de Tomás diz que "não queria ir" para o Benfica: "Havia muitos interesses"

Dianteiro do Espanhol, emblema pelo qual assinou ao deixar Lisboa, em 2019, confessou que ingresso na Luz foi indesejado. Voltar a Espanha foi "como renascer" desportivamente

Autor de uma passagem discreta pelo Estádio da Luz, pese ter sido um reforço sonante dado o avultado preço (20 milhões de euros), Raúl de Tomás, mais de dois anos após sair do Benfica, assumiu que não pretendeu jogar pela turma encarnada.

"Nunca falei disto. Eu não queria ir para o Benfica [em 2019], mas havia muitos interesses. Lisboa é uma cidade muito bonita e o Benfica é um grande clube, mas quando as coisas não correm bem no teu trabalho, tudo parece mal", disse o avançado, ao "El País", quando questionado sobre momentos negativos na carreira.

Raúl de Tomás, na mesma entrevista ao jornal espanhol, acrescentou outros dois momentos em que "bati no fundo" enquanto futebolista: a implicância psicológica da mudança para a cantera do Real Madrid e a saída do Bernabéu, em 2014.

"A primeira foi quando tive de sair do meu bairro para ir viver para a academia do Real Madrid. Eu estava perdido e o clube percebeu que, se não me tirassem de lá, eu deixaria o futebol. Aceitei-a e foi uma decisão importante. A segunda, quando saí de Madrid", recordou o avançado do Espanhol de Barcelona.

Representante de clubes medianos em Espanha, Raúl de Tomás admitiu que poderia ter chegado mais longe no Real Madrid caso se tivesse entregue totalmente e não demonstrado exemplos de falta de profissionalismo fora das linhas.

"Se tivesse feito coisas de outra maneira, teria tido mais oportunidades em Madrid. Muitas vezes queixava-me de não estar na equipa principal, mas eu não estava a dar tudo, a 100 por cento. Não era profissional fora do campo, era jovem e, como muitas vezes acontece, fazia coisas que não eram as mais corretas", declarou.

Quase uma década depois, De Tomás brilha ao serviço do Espanhol, clube da La Liga, no qual ingressou após sair do Benfica (ao cabo de meia época irrelevante), tendo marcado 40 golos desde 2019 nos relvados do futebol espanhol.

"Chegar a este clube foi como renascer depois de tudo o que tinha passado em Lisboa. Foi um amor correspondido. Precisava de voltar a ter ilusão e o Espanhol precisava de alguém que lhe desse outro ar", assinalou o avançado.