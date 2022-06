Raúl de Tomás dispensado da seleção espanhola

Antigo avançado do Benfica abandonou a concentração devido a uma infeção respiratória e sintomas febris. O departamento médico da seleção excluiu a possibilidade de o jogador do Espanhol estar infetado com o coronavírus.

O futebolista Raúl de Tomás foi dispensado da concentração da seleção espanhola e vai falhar os jogos da Liga das Nações com Suíça e República Checa, devido a uma infeção respiratória e sintomas febris, anunciou esta quinta-feira a federação.

Segundo a Real Federação Espanhola de Futebol, o departamento médico da seleção excluiu a possibilidade de o avançado do Espanhol estar infetado com o coronavírus, mas "não poderá treinar nos próximos dias", razão pela qual abandonou o estágio da equipa.

O antigo jogador do Benfica fica afastado do jogo de hoje com a Suíça, em Genebra, o terceiro no Grupo 2 da Liga das Nações A - que integra também Portugal -, e da receção à República Checa, no domingo, em Málaga.

Raúl de Tomás foi suplente utilizado no jogo de estreia na prova, frente a Portugal, que terminou empatado 1-1, substituindo aos 70 minutos Álvaro Morata, autor do golo dos espanhóis, aos 25, antes de Ricardo Horta restabelecer a igualdade, aos 82.