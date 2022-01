Raúl de Tomás: a carreira relançada no Espanhol e mais um clube interessado

Avançado espanhol de 27 anos associado ao Arsenal.

Raúl de Tomás relançou a carreira ao serviço do Espanhol, ao ponto de estar na lista de possíveis reforços do Arsenal. Segundo escreve o diário "As", o avançado é visto em Londres como uma alternativa a Vlahovic, avançado sérvio da Fiorentina cuja aquisição surge como complicada para os gunners.

De Tomás, 27 anos, passou sem sucesso pelo Benfica na temporada 2019/20, tendo regressado a Espanha, para o Espanhol, no mercado de inverno dessa época. Leva 12 golos em 23 jogos de 2021/22.

West Ham, Leeds e Leicester também já foram mencionados como clubes atentos ao jogador, que tem uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.