Rashford virou prioridade em Manchester

Independentemente do processo da venda do clube, objetivo passa por renovar com internacional inglês o mais rapidamente possível

Marcus Rashford está transformado numa figura fulcral do Manchester United. Em grande forma desde o Mundial, o avançado tem ajudado a equipa com golos em catadupa e o clube quer premiar o jogador.

De acordo o The Athletic, independentemente do processo de venda do clube e do desfecho desse mesmo processo, a intenção, em Old Trafford, passa por renovar o quanto antes com um jogador que termina contrato em 2024.

Em 2022/2023, Rashford leva 24 golos e sete assistências em 36 partidas. Desde o regresso pós Mundial, em dezembro, só ficou em branco em três jogos.