Rashford tem na mira um contrato milionário e não é do Manchester United

Rashford esteve no Mundial do Catar ao serviço de Inglaterra

PSG estará disposto a fazer do avançado inglês um dos jogadores mais bem pagos.

O PSG já nos habituou a negócios milionários e Marcus Rashford pode ser mais um. O interesse do campeão francês no internacional inglês não é propriamente novidade, mas as últimas informações indicam que o emblema parisiense está disposto a oferecer um ordenado chorudo ao avançado de 25 anos.

Rashford termina contrato com o Manchester United no final da atual temporada, mas os ingleses poderão acionar uma cláusula para estender a ligação por mais um ano. No meio deste detalhe contratual, surge o interesse do PSG e a alegada disponibilidade para oferecer um vínculo de 50 milhões de euros por época ao jogador.

O valor é astronómico e apenas jogadores como Mbappé, Messi e Neymar auferem vencimentos superiores, não incluindo aqui Cristiano Ronaldo, que rescindiu recentemente com os red devils

Rashford, recorde-se, tem toda a carreira feita até ao momento no Manchester United e esta época apontou oito golos em 19 jogos.