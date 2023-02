Rashford recorda Van Gaal no Manchester United: "Multava-me sempre às quintas-feiras"

Treinador não permitia que Rashford deixasse a faculdade, mas também obrigava o jogador a chegar a horas ao treino. Não sendo possível fazê-lo muitas vezes, o internacional inglês era multado. Esta é uma das memórias que o futebolista tem de Van Gaal, uma pessoa que foi muito importante no percurso do avançado.

Marcus Rashford foi lançado na primeira equipa do Manchester United por Louis van Gaal, em fevereiro de 2016, num jogo em que marcou dois golos frente ao Midtylland. Agora, a viver a melhor época de sempre da carreira, sendo muito influente na equipa de Ten Hag, o avançado recorda a importância do treinador neerlandês que comandou os red devils entre 2014 e 2016.

O internacional inglês lembra que Van Gaal sempre o obrigou a terminar os estudos, mesmo multando-o com frequência por, dessa forma, ter de chegar atrasado aos treinos.

"Lembro-me sempre das quintas-feiras. Costumava ser multado nesse dia, mas fugia completamente do meu controlo. Era assim o Van Gaal. Ele dizia-me para terminar a faculdade, era inegociável, mas eu também não podia chegar atrasado aos treinos. E só tinha 12 minutos para ir da faculdade ao centro de treinos", recorda, em declarações à televisão britânica Sky Sports.

E continuou os elogios ao neerlandês: "O meu tempo com ele foi muito importante. Era um treinador de topo. Naquela altura, eu estava a receber muitos elogios e atenção, mas o mais importante para mim foram as palavras dele. Fazer parte da equipa principal do Manchester United fazia-me sorrir. Houve jogos difíceis. Lembro-me de um com o Tottenham, em que jogámos fora, e em que ele me substituiu ao intervalo. No dia a seguir conversámos e eu não conseguia parar de sorrir na mesma", rematou.