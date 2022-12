Rashford explica porque é que foi castigado por Ten Hag

Avançado foi para o banco de suplentes frente ao Wolverhampton, porque chegou atrasado a uma reunião de equipa.

Marcus Rashford começou o jogo deste sábado frente ao Wolverhampton no banco de suplentes. Algo que não tem sido muito recorrente ultimamente. Erik ten Hag explicou antes do jogo que a decisão se prendeu com motivos disciplinares.

Já após a partida, o jogador falou na flash interview da BT Sports: "Eu atrasei-me um pouco para um reunião de equipa, adormeci. São as regras da equipa. É um erro que pode acontecer, mas fiquei desapontado. Entendo a decisão do treinador e estou feliz por termos ganhado o jogo. Agora podemos seguir em frente", revelou.

Ten Hag voltou a falar do tema, depois da vitória por 1-0, num jogo em que o autor do golo foi, precisamente, Rashford (entrou no início da segunda parte e marcou aos 76'). "Ele entrou no jogo, esteve brilhante e marcou o golo. É a reação certa a ter. É claro que o assunto está arrumado. Mas todos têm de obedecer às regras", referiu o neerlandês.