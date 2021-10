Rashford confessa estar "envergonhado" pela dura derrota com o Liverpool

A pesada e histórica derrota, sofrida no passado domingo, na receção ao Liverpool, continua a ser digerida, com dificuldade, no seio do Manchester United. Três dias depois do duro desaire na Premier League, Rashford assumiu publicamente sentir vergonha pelo sucedido, o que motivou um período de silêncio.

"Não posso mentir. Vocês não tiveram notícias minhas aqui [Twitter] porque, como adepto do Manchester United, eu não sabia o que dizer depois de domingo. Estava envergonhado. Estou envergonhado", escreveu o jovem formado em Old Trafford.

Na mesma publicação na rede social Twitter, feita na passada quarta-feira, o avançado internacional inglês garantiu que o grupo às ordens de Ole Solsjkaer está afincado em mostrar outra imagem daqui a dois dias, na visita ao reduto do Tottenham.

"Vocês [adeptos] não mereciam aquele resultado [0-5 frente ao Liverpool]. Estamos a trabalhar arduamente para tentar melhorar esta situação. Temos de nos redimir", completou o jogador.

Os red devils viveram um autêntico inferno na nona jornada do principal campeonato inglês. Atropelada pelo Liverpool, a equipa de Bruno Fernandes, Ronaldo e companhia sofreu cinco golos sem resposta, quatro deles antes do intervalo, o que nunca se verificou em jogos disputados em Old Trafford.