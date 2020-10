Raphinha troca Rennes pela Premier League inglesa

Stade Rennais' Brazilian striker Raphinha (L) vies with Montpellier's French defender Daniel Congre during the French Ligue 1 football match between Stade Rennais and FC Nantes, at the Roazhon Park stadium in Rennes, northwestern France, on August 29, 2020. (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Redação com Lusa

Antigo extremo do V. Guimarães e do Sporting será colega de Hélder Costa e treinado por Marcelo Bielsa, no Leeds

O Leeds anunciou a contratação do brasileiro ex-Sporting Raphinha, proveniente dos franceses do Rennes, assinando um contrato de quatro épocas com o oitavo classificado da Liga inglesa de futebol.

Em comunicado, os "whites" confirmaram a transferência do extremo de 23 anos, que em Portugal jogou no Vitória de Guimarães, entre 2016 e 2018, antes de chegar ao Sporting, com quem conquistou a Taça de Portugal e a Taça da Liga em 2018/19.

A equipa que este ano regressou ao principal escalão do futebol inglês, e que conta com o português Hélder Costa, não confirmou os valores envolvidos no negócio, apenas a duração do contrato, até ao verão de 2024.

Pelo Rennes, o brasileiro fez um total de 36 jogos, marcando oito golos.