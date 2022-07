Raphinha tem cláusula de mil milhões de euros... Dembélé de 100 milhões

Diferença abismal entre o brasileiro e o francês, que renovou contrato há dias. O ex-Sporting e V. Guimarães iguala a de Vinícius, do Real Madrid

Raphinha foi oficialmente apresentado como reforço do Barcelona e a sua cláusula é das mais altas do mundo do futebol, igualando a do agora rival em termos de clubes, Vinícius, do Real Madrid: mil milhões de euros.

O número reflete bem a confiança que o Barcelona deposita no antigo jogador de Sporting e V. Guimarães, sobretudo quando comparada com a de Dembélé, com a mesma idade e posição, que acaba de renovar há dias: 100 milhões de euros.

A transferência de Raphinha, contratado ao Leeds após meses de negociações, custou aos catalães 58 milhões de euros.