Raphinha na seleção do Brasil

Pretendido pelo Manchester United, entre outros clubes, Frenkie de Jong quer ficar no Barcelona, segundo Laporta

Antigo atacante de Vitória de Guimarães e Sporting, Raphinha ainda tem o futuro por definir, mas o internacional brasileiro está agradado com a possibilidade de representar o Barcelona. "Raphinha quer vir para o Barcelona e estamos em contacto com o Leeds para chegar a acordo. Há outros clubes que também tencionam contratá-lo e estão a apresentar propostas", disse o presidente do Barcelona, Joan Laporta.

Arsenal e Chelsea estão na corrida e os blues já terão oferecido 70 milhões de euros pelo jogador que marcou 11 golos pelo Leeds na última temporada. O líder máximo do emblema catalão confirmou que Kessié (ex-Milan) e Christensen (ex-Chelsea) serão apresentados esta semana, mas ainda não tem novidades sobre o dossiê Lewandowski, ponta de lança do Bayern, que já terá recusado três propostas do Barcelona.

Questionado sobre Frenkie de Jong, pretendido pelo Manchester United, Laporta garantiu que o médio "quer ficar no clube" e que os blaugrana não tencionam vendê-lo.

