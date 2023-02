Raphinha não gostou de ser substituído, pontapeou geleira e lesionou-se

Antigo extremo do V. Guimarães e Sporting descarregou a raiva numa geleira após ter sido substituído aos 83 minutos da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa (2-2), frente ao Manchester United. O ato fez com que lesionasse no pé e começasse o jogo seguinte no banco.

Raphinha, extremo do Barcelona, não acabou o jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa (2-2), frente ao Manchester United, nada satisfeito.

Substituído por Xavi aos 83 minutos, o ex-V. Guimarães e Sporting saiu do relvado visivelmente irritado e, antes de se sentar no banco, pontapeou uma geleira.

Ora, este domingo, o jornal catalão Mundo Deportivo avança que esse ato de fúria acabou por magoar o pé do internacional brasileiro, que acabou mesmo por começar o jogo seguinte, diante do Cádiz (vitória por 2-0), a suplente, tendo sido lançado apenas aos 74 minutos.

No segundo jogo frente aos red devils, em Old Trafford, Raphinha voltou a ser titular, mas ficou em branco e saiu aos 74 minutos, logo a seguir a Antony ter marcado o golo que ditou a passagem do Manchester United (2-1) para os "oitavos" da Liga Europa.