Raphinha não está inclinado para a renovação e há tubarões atentos

Extremo quer reduzir cláusula de rescisão, mas Leeds não aceita. Bayern de Munique, Liverpool e Barcelona de olho num dos destaques da Premier League fora do big-six

Destaque do Leeds, Raphinha, antigo jogador do Vitória de Guimarães e do Sporting, tem a renovação de contrato congelada. A antiga equipa de Bielsa quer continuar com o extremo, que, para já, recusou a primeira proposta para prolongar o contrato.

Raphinha quer baixar a cláusula de rescisão, fixada nos 84 milhões de euros, mas o Leeds não está interessado, ao mesmo tempo que pretende renovar o contrato de uma das suas principais estrelas para lá de 2024.

Bayern de Munique, Liverpool e Barcelona estão atentos a um atleta que leva 15 golos em 59 partidas.