Raphinha estará na lista de opções do Barcelona para o ataque

Extremo brasileiro tem brilhado no Leeds, apesar da época difícil da equipa.

O Barcelona está atento a Raphinha. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, apesar de não ser uma contratação prioritária para o clube catalão na próxima janela, o extremo brasileiro está na lista de jogadores que o conjunto blaugrana segue.

O clube presidido por Joan Laporta tem vindo a conversar com Deco, ex-internacional português e empresário do camisola 10 do Leeds, para saber qual a situação do jogador, tendo em conta que os "peacocks" estão a atravessar uma temporada complicada na Premier League, ocupando, atualmente, a 16ª posição da tabela classificativa, com 26 pontos em 29 jornadas.

Raphinha, que passou pelo futebol português entre 2015 e 2019, representado primeiramente o V. Guimarães e depois o Sporting, contabiliza 12 golos (nove pelo Leeds e três pelo Brasil) e cinco assistências (três pelo clube e duas pela seleção canarinha) na presente temporada.