Avançado que já representou o Sporting e o V. Guimarães a caminho da Cidade Condal

O Barcelona está em grande agitação no mercado de transferências e depois de garantir Kessie, Christensen e Pablo Torre, alcançou um acordo com o Leeds para a transferência de Raphinha. E nem a renovação iminente de Dembelé trava a vontade de Xavi e o Barcelona de contar com a explosividade e acutilância do internacional brasileiro que já jogou no Sporting e no V. Guimarães.

O avançado brasileiro é esperado amanhã em Barcelona para exames médicos e assinar contrato de cinco temporadas. Segundo a árdio RAC, o acordo é total. Enquanto o Mundo Deportivo dá conta que os catalães vão pagar 58 milhões de euros, acrescidos eventualmente de mais sete em variáveis.

Trata-se de um investimento elevado, mas que pode ser facilitado com a também iminente venda de De Jong ao Manchester United.