Raphinha é o "objetivo número do Barcelona", dizem em Espanha

Ex-Sporting e V. Guimarães estará entre os alvos do Barcelona para a próxima época.

Raphinha, avançado do Leeds United, é o "objetivo número um" do Barcelona, escreve o jornal catalão Sport, esta terça-feira. A publicação adianta que o brasileiro está a ser observado há vários meses e que a "operação Haaland" estará parada para que o clube possa concentrar-se no objetivo principal de contratar o futebolista que passou pelo Sporting e pelo V. Guimarães.

A imprensa internacional noticia há várias semanas que Raphinha não deverá renovar com o clube inglês.

O extremo poderá ser, assim, o substituto de Ousmane Dembélé, que termina contrato no final da temporada e não deverá seguir em Camp Nou.