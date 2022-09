Raphinha brilhou na goleada do Brasil frente à Tunísia

Triunfo canarinho por 5-1. Ex-Sporting e V. Guimarães bisou.

O Brasil goleou a Tunísia, por 5-1, com um bis de Raphinha, num encontro de preparação de ambas as seleções para fase final do Mundial'2022 de futebol, que arranca em novembro, no Catar.

Em Paris, no Parque dos Príncipes, Raphinha, extremo que passou por Vitória de Guimarães e Sporting e que atua atualmente no Barcelona, foi a figura da partida com dois golos, marcados aos 11 e 40 minutos.

Naquele que foi o 15.º jogo seguido da "canarinha" sem perder, Richarlison, aos 19 minutos, Neymar, a atuar em "casa", aos 29, e Pedro, aos 75, contribuíram igualmente para a goleada sobre um dos representantes africanos no próximo Campeonato do Mundo.

Talbi, aos 18 minutos, fez o único golo da Tunísia, que terminou a partida com menos uma unidade, por expulsão de Bronn, aos 42, devido uma entrada violenta sobre Neymar.

No Mundial'2022, o Brasil vai disputar o Grupo G com Sérvia, Suíça e Camarões, enquanto a Tunísia está incluída no Grupo D com França, Dinamarca e Austrália.