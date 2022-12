Raphinha arrasa TAP após atraso: "Que bela falta de respeito"

Internacional brasileiro fez escala em Portugal e teve de ficar duas horas parado no avião, sem almoçar.

Raphinha, internacional brasileiro, regressou na terça-feira a Barcelona, após uns dias no Brasil, mas o voo foi tudo menos tranquilo. Após ter feito escala em Portugal, o extremo teve de lidar com um atraso de algumas horas e mostrou-se muito desagradado com a transportadora aérea.

"Gostaria de agradecer à TAP por deixar-me no avião parado há mais de uma hora. Muita gente fez escala e não conseguiu almoçar, eu sou uma dessas pessoas e disseram que não nos vão dar lanche nem nada. Que bela falta de respeito", escreveu numa "story" do Instagram.

Mais tarde, Raphinha lá chegou a Barcelona, sendo esperado nos treinos blaugrana esta quarta-feira.