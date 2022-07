Raphinha após a estreia pelo Barcelona: "Somos melhores que o Real Madrid"

Extremo deixou alfinetada ao rival depois do primeiro jogo com a camisola dos catalães, marcado por um golo e duas assistências

A estreia de Raphinha pelo Barcelona foi marcante dentro e fora do campo. O extremo brilhou, com um golo e duas assistências, e, no final, deixou uma provocação ao Real Madrid, grande rival do clube catalão.

"Se gostava de marcar ao Real Madrid? Claro que sim. Marcar dá confiança e frente a uma equipa como o Real Madrid ainda mais. Para mim, somos melhores que o Real Madrid", afirmou, em declarações à imprensa.

Ainda antes do início da época oficial, Real Madrid e Barcelona medem forças no Allegiant Stadion, em Las Vegas, no próximo domingo.