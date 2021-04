Raphael Guerreiro marca pelo Dortmund e Wolfsburgo perto da Champions

Os destaques dos jogos da Bundesliga realizados esta quarta-feira.

O Wolfsburgo ganhou por 3-1 em Estugarda, na 30.ª jornada da Liga alemã de futebol, e está próximo de assegurar uma vaga na próxima Liga dos Campeões, enquanto o Borussia Dortmund também venceu e segue na corrida.

Na visita ao Estugarda (10.º classificado), os lobos, que vinham de dois desaires, superiorizaram-se com golos do austríaco Xaver Schlager, aos 13 minutos, do holandês Wout Weghorst, quarto melhor marcador da prova (20 tentos), aos 29, e de Yannick Gerhardt, aos 65, antes de Gonzalo Castro reduzir para os anfitriões, aos 90+2.

O Wolfsburgo mantém-se no terceiro lugar do campeonato, com 57 pontos, menos quatro do que o "vice" Leipzig (61) e mais um do que o Eintracht Frankfurt (56), quarto classificado e que ocupa a última vaga de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Quanto faltam disputar quatro jornadas, os lobos deram mais um passo para assegurar a terceira participação na liga milionária, depois de 2009/10 e 2015/16, e podem praticamente sentenciar essa presença na próxima ronda da Bundesliga, caso vençam, no sábado, na receção ao Borussia Dortmund, que segue na perseguição ao top-4.

O Dortmund ocupa o quinto posto, com 52 pontos, depois de hoje ter vencido o Union Berlim por 2-0, com o "capitão" Marco Reus a inaugurar o marcador aos 27 minutos, na recarga a uma grande penalidade falhada pelo goleador norueguês Erling Haaland.

Perto do final do encontro, a equipa comandada por Edin Terzic fixou o resultado, aos 88 minutos, por intermédio do internacional português Raphaël Guerreiro, que confirmou o terceiro triunfo seguido do Borussia na prova.

Já o Borussia Monchengladbach atrasou-se na "corrida" aos lugares europeus, ao perder por 3-2 em Hoffenheim, após ter chegado ao intervalo a vencer por 2-0, com tentos de Alassane Pléa, aos 25 minutos, e Valentino Lázaro, aos 45+1.

Na etapa complementar, Andrej Kramaric, aos 48 e 65 minutos, e Ihlas Bebou, aos 60, consumaram a reviravolta do Hoffenheim, 11.º classificado e que não vencia há cinco partidas. Já o "Gladbach" é sétimo colocado, com 43, os mesmos do Union Berlim, e está a quatro do Bayer Leverkusen, que ocupa o sexto lugar, o último de acesso às competições europeias.

Em duelo pela manutenção, o Mainz (13.º), que ainda tem um jogo em atraso, impôs a sexta derrota consecutiva ao Werder Bremen (14.º), graças a um golo do avançado húngaro Adam Szalai, aos 16 minutos.