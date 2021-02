Raphael Guerreiro marca na goleada do Dortmund frente ao Schalke

O Dortmund goleou no dérbi com o Schalke.

Raphael Guerreiro marcou este sábado um dos golos do Borussia Dortmund na goleada sobre o último classificado, o rival Schalke, por 4-0, no dérbi da 22.ª jornada da Liga alemã.

Em Gelsenkirchen, o lateral luso anotou o terceiro tento do Dortmund, aos 60 minutos, já depois de o inglês Jadon Sancho ter inaugurado o marcador, aos 42 minutos, e assistido o norueguês Erling Haaland para uma finalização "acrobática", aos 45.

Contratado ao Salzburgo há pouco mais de um ano, Haaland, de 20 anos, continua a evidenciar-se ao serviço do Borussia e fixou o resultado, aos 79 minutos, "bisando" pela nona vez em todas as competições esta época e chegando aos 17 golos na "Bundesliga", menos um do que o português André Silva.

Com o triunfo no "Revierderby", o Borussia Dortmund mantém-se no sexto lugar, com 36 pontos, os mesmos do Bayer Leverkusen, quinto colocado e que no domingo visita o Augsburgo.

Por seu lado, o Schalke, que continua sem contar com Gonçalo Paciência, lesionado há três meses, parece cada vez mais condenado à descida de divisão, ocupando o último lugar, com nove pontos e apenas uma vitória alcançada em 22 jornadas.

Mesmo privado de André Silva, o segundo melhor marcador da prova (18 golos), o Eintracht Frankfurt venceu por 2-1 na receção ao líder Bayern Munique, com golos de Daichi Kamada, aos 12 minutos, e Amin Younès, aos 31, enquanto o polaco Roberto Lewandowski reduziu para os bávaros e marcou o 26.º tento na Bundesliga, aos 53.

Apesar de ter averbado a terceira derrota no campeonato, o Bayern Munique segue isolado na liderança, com 49 pontos, ainda que possa ver o Leipzig (44) reduzir a distância, em caso de vitória sobre o Hertha, no domingo.

Já o Eintracht Frankfurt, continua em franca recuperação e confirmou estar a viver a melhor fase da temporada, ao somar o quinto triunfo seguido na prova, o nono nas últimas 10 jornadas, que o deixa em quarto lugar, com 42 pontos, em igualdade com o Wolfsburgo, terceiro.

Em sentido inverso, o Borussia MÖnchengladbach continua em "queda" e foi surpreendido em casa pelo penúltimo classificado, Mainz, que venceu por 2-1.

Os austríacos Karim Onisiwo e Kevin Stoger marcaram os golos dos visitantes, aos 10 e 86 minutos, respetivamente, sendo que, pelo meio, Lars Stindl empatou o jogo, aos 26, naquele que foi a quarta partida consecutiva sem vencer por parte do "Gladbach, que está em oitavo lugar.

Após cinco jogos sem vencer, o Union Berlim superou o Friburgo por 1-0, graças a um golo de Grischa Promel, aos 64 minutos, e subiu ao sétimo lugar, com 33 pontos, os mesmos do Borussia Monchengladbach.

Com um golo de Sasa Kalajdzic, aos 49 minutos, o Estugarda regressou às vitórias no campeonato, na visita ao Colónia, por 1-0.