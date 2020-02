Raphael Guerreiro ajuda a mais uma vitória do Dortmund

Triunfo pela margem mínima frente ao Friburgo

No Signal Iduna Park, o Dortmund, com o internacional português Raphael Guerreiro de início, venceu pela margem mínima o Friburgo, graças ao golo solitário do inglês Jadon Sancho, aos 15 minutos, em jogo da ronda 24 da Bundesliga.

No sul da Alemanha, os golos do argelino Ramy Bensebaini (49) e de Lars Stindl (53 e 79) foram suficientes para o Borussia Mönchengladbach, quarto, com 46 pontos, sair com a vitória no reduto do Augsburgo, que ainda encurtou distâncias por Eduard Lowen (57) e pelo islandês Finnbogason (83), mas insuficiente para tirar a sua equipa do 12.º posto, com 27 pontos.

Na fuga à zona de despromoção, o anfitrião Mainz alcançou um importante triunfo (2-0) frente ao aflito e último classificado Paderborn, que mantém os 16 pontos, enquanto os locais têm agora 25, na 15.º posição, a primeira acima da linha de água.

O Bayern de Munique, que venceu em casa do Hoffenheim por 6-0 num encontro que esteve interrompido, soma 52 pontos, mais quatro do que Leipzig, que conta menos um jogo, e Borussia Dortmund. Com 34, e sem vencer há quatro jogos, o Hoffenheim segue em oitavo.