Ranking UEFA: Portugal com jornada positiva e até mais perto da França

Portugal somou pontos com a vitória do FC Porto e o empate do Benfica.

Terminada mais uma semana de provas europeias, Portugal conseguiu uma ligeira aproximação à França no ranking da UEFA. A vitória do FC Porto frente à Juventus e o empate do Benfica com o Arsenal superam o único triunfo francês na "ronda": o do PSG em casa do Barcelona.

Neste momento, Portugal ocupa o sexto lugar do ranking, com 47,949 pontos, enquanto França, quinta, totaliza 55,248. No que toca aos países que surgem a seguir a Portugal, o Krasnodar, único sobrevivente russo, perdeu em casa para a Liga Europa, enquanto a Holanda somou os pontos da vitória do Ajax e a Bélgica apenas um empate do Club Brugge.

Portugal, já se sabe, vai manter o sexto lugar do ranking da UEFA no final da época 2020/21, independentemente dos resultados de FC Porto, Benfica e Braga no que ainda falta disputar.

Desta forma, e a exemplo do que já era certo para 2021/22, também em 2022/23 haverá duas equipas lusas com entrada direta na Liga dos Campeões, mais uma na terceira pré-eliminatória, o que significa mais uma entrada direta em relação à presente época.

Neste cenário, o campeão e vice da I Liga seguem para a fase de grupos da Champions, o terceiro para a terceira pré-eliminatória, o vencedor da Taça de Portugal ruma à Liga Europa e o quarto e o quinto vão para a nova prova, entrando na terceira e segunda pré-eliminatórias, respetivamente.