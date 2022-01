Ranking IFFHS: Palmeiras faz história e é considerado o melhor clube do mundo de 2021

Formação comandada por Abel Ferreira fica à frente de Atlético Mineiro (segundo) e Manchester City (terceiro).

O Palmeiras fez história ao tornar-se o primeiro clube brasileiro a liderar o ranking mundial anual da IFFHS, ficando no topo da lista de 2021.

Considerando o nível das ligas nacionais e continentais e as pontuações por resultados, a formação comandada pelo português Abel Ferreira ultrapassou os clubes europeus e ficou em primeiro lugar do ranking.

O "Verdão", com 322 pontos, ficou à frente de Atlético Mineiro e Manchester City, segundo e terceiro lugares da lista, respetivamente. Em quarto lugar aparece o Chelsea, campeão europeu.

O ranking da IFFHS considera todas as competições disputadas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2021, pelo que as conquistas da Taça Libertadores e da Taça do Brasil ajudaram ao triunfo.