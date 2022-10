Ranking da UEFA: Portugal fez um pouco melhor do que os Países Baixos

Braga contribuiu com um empate esta quinta-feira. Já os Países Baixos beneficiaram do triunfo do PSV e da igualdade do Feyenoord.

Terminou mais uma jornada da fase de grupos das competições europeias e, no que toca à quarta ronda, Portugal alcançou uma soma ligeiramente superior à dos Países Baixos.

Depois do empate (1-1) do Benfica em casa do PSG e da vitória do FC Porto no reduto do Bayer Leverkusen (0-3), na Champions, o Braga alcançou uma igualdade na Bélgica (3-3), frente ao Saint-Gilloise, para a Liga Europa. Contas feitas, Portugal alcançou uma pontuação de 0,667 esta semana (quatro pontos a dividir por seis equipas).

Já os Países Baixos aproveitaram a Liga Europa para salvar a semana. Depois do desaire do Ajax (4-2) em casa do Nápoles, na Liga dos Campeões, o Feyenoord empatou (2-2) na receção ao Midtjylland e o PSV goleou o Zurique (5-0). Menos sorte teve o AZ Alkmaar que, na deslocação ao Apollon, de Chipre, perdeu por um golo sem resposta na Conference League. Uma pontuação de 0,600 (três pontos a dividir por cinco equipas).

Portugal está, nesta altura, no sétimo lugar, com 50,216 pontos no total (época atual mais as quatro anteriores), enquanto os Países Baixos são sextos (52,500). Se analisarmos apenas a temporada 2022/23, Portugal tem um registo superior ao dos Países Baixos: 6,500 contra 6,100.