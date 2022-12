Ranking da FIFA: conquista do Mundial nos penáltis custou liderança à Argentina

Por ter batido a França no desempate por grandes penalidades e não durante o tempo regulamentar ou no prolongamento, a Argentina subiu ao segundo lugar, não conseguindo destronar o líder Brasil.

A FIFA atualizou esta quinta-feira e pela última vez em 2022 o ranking das seleções. Após a conclusão do Mundial'2022, Portugal mantém-se no nono lugar, ao passo que a campeã do Mundo Argentina conseguiu subir ao segundo lugar, ficando a meros dois pontos do líder Brasil (1840 contra 1838).

A FIFA explicou que a Argentina só não subiu à liderança do ranking porque venceu a França na final do Mundial'2022 no desempate por grandes penalidades (4-3) e não durante o prolongamento ou no tempo regulamentar.

A França completa o pódio no terceiro lugar e, no que toca a descidas, a Bélgica caiu para o quarto posto após ter sido afastada do Mundial na fase de grupos, mesma situação que ditou a queda da Dinamarca para fora do top-10, cujo último lugar passou a ser ocupado pela Espanha, eliminada nos quartos.

Quanto às maiores subidas, o vencedor foi Marrocos, a grande surpresa do Mundial'2022 - ficou em quarto, logrando a melhor classificação de sempre de uma seleção africana no torneio - que saltou 11 lugares (11.º), com Japão (20.º), Austrália (27.º), Camarões (33.º) e Arábia Saudita (49.º) a também terem escalado várias posições.

A próxima atualização do ranking será efetuada em abril de 2023.

Confira o top-10 do ranking:

1. Brasil - 1840,77 pontos

2. Argentina - 1838,38 pontos

3. França - 1823,39 pontos

4. Bélgica - 1781,30 pontos

5. Inglaterra- 1774,19 pontos

6. Países Baixos - 1740,92 pontos

7. Croácia - 1727,52 pontos

8. Itália - 1723,56 pontos

9. Portugal - 1702,54 pontos

10. Espanha - 1692,71 pontos