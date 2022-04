Rangnick vai trabalhar seis dias por mês enquanto consultor do Manchester United

Cargo que assumirá a partir do próximo verão

De acordo com o Daily Mail, Ralf Rangnick vai trabalhar apenas seis dias por mês quando se tornar consultor do Manchester United, a partir do próximo verão.

O treinador interino dos red devils vai ser substituído no cargo após a época terminar e passará a exercer funções de consultor do clube durante as próximas duas temporadas. Segundo os cálculos do jornal britânico, Rangnick contabilizará apenas 144 dias de trabalho até 2024.

A fonte garante ainda que o alemão não está a ser consultado pelo Man. United na busca pelo novo treinador, com Mauricio Pochettino (PSG) e Erik ten Hag (Ajax) a manterem-se como os candidatos mais próximos de assumirem o comando técnico do emblema em 2022/23.