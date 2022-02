Rangnick sobre Lingard: "Direção informou-me que preferia que ele ficasse. Aceitei completamente"

Técnico confirmou ausência do internacional inglês para o encontro com o Middlesbrough

Com Greenwood suspenso e impedido de treinar no Manchester United, Jesse Lingard, que vinha a ser pouco utilizado, acabou por não ser transferido no mercado de inverno. Ralf Rangnick explicou o que aconteceu com o internacional inglês.

"Foram as duas coisas. Uma coisa foi, obviamente, o problema que tivemos com Mason Greenwood, de ficar sem um jogador que atuou regularmente nas últimas semanas. E, por outro lado, o clube não conseguiu chegar a um acordo com nenhum outro clube [para a saída de Lingard]", justificou.

E completou: "Com a janela a fechar na [última] segunda-feira à noite, durante a tarde, a direção informou-me que preferia que ele [Jesse Lingard] ficasse. Para mim, essa foi uma decisão que eu entendi e aceitei completamente."

Rangnick revelou ainda que Lingard pediu alguns dias de folga "para limpar a cabeça" e, portanto, estará ausente da partida de sexta-feira, contra o 'Boro