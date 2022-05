Mercado agitado no Manchester United: Rangnick promete mexidas em todas as posições

Técnico alemão, que vai ser substituído por Erick Ten Hag, só garante continuidade na posição de guarda-redes. Red devils vão mudar em todos os setores

O Manchester United não vai mudar só de treinador, com a chegada de Erick Ten Hag. Os red devils vão atacar no mercado quase todas as posições, com exceção do guarda-redes.

"Além da baliza, onde temos três excelentes guarda-redes, Tom Heaton, Dean Henderson e David de Gea, em todas as outras posições haverá jogadores a deixar o clube. Eu não colocaria o foco em zonas específicas do campo, deve passar por toda a equipa", garantiu Ralf Ragnick, no final do encontro com o Brentford.

Recorde-se que a partida contra o Brentford marcou a despedida do futuro selecionador austríaco de Old Trafford. Os últimos dois jogos da época do Manchester United serão jogados fora de casa.