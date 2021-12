Rangnick revela conversas com Solskjaer e Carrick: "Tenho de aceitar"

Declarações do treinador alemão na apresentação como novo treinador do Manchester United.

Ralf Rangnick, em conferência de apresentação como novo treinador do Manchester United, revelou conversas com Ole Gunnar Solskjaer, antigo técnico dos "red devils", e Michael Carrick, que assumiu interinamente o comando técnico até à chegada de Rangnick.

"Falei com Ole no domingo passado, antes do jogo contra o Chelsea, durante quase duas horas. Ele foi muito generoso em passar, como eu disse, [mais de] uma hora e meia ao telefone comigo, contando todos os detalhes internos sobre a equipa", começou por contar, antes de elogiar o plantel que tem à disposição e de revelar que pretendia que Carrick continuasse na equipa técnica.

"[o plantel] É definitivamente bom o suficiente para competir. As três melhores equipas são muito boas e com grandes treinadores. Quando Jurgen [Klopp] chegou ao Liverpool, definitivamente não era um plantel melhor do que o que eu tenho no United. Num mundo ideal, não estaremos apenas entre os quatro primeiros regularmente, mas também a lutar por títulos. Isto é também algo que está no ADN do clube, ganhar campeonatos, taças, ser o mais bem-sucedido possível na Liga dos Campeões. É também uma questão para o novo ano. Ainda estamos na Liga dos Campeões e, dependendo do sorteio, esperamos poder ir mais longe na competição", afirmou.

"Tive uma longa conversa privada com Michael [Carrick] há dois dias, durante mais de uma hora, tentei convencê-lo a manter-se no barco, mas ele tinha tomado a decisão há semanas. Ele precisa de uma pausa e descansar após 30 anos no futebol profissional. No final de contas, tenho de aceitar e posso compreender a decisão", concluiu.