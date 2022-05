Rangnick quis Luis Díaz em janeiro, mas Manchester United negou: "Devíamos ter tentado"

Luis Díaz, Julian Álvarez e Vlahovic são três jogadores que agradavam a Ragnick. No mercado de janeiro, todos foram contratados por outros clubes. O Manchester United preferiu não avançar por nenhum deles.

Luis Díaz foi contratado pelo Liverpool ao FC Porto, mas até poderia ter acabado no Manchester United. Isto se a direção quisesse avançar com o negócio. Porque, de acordo com o treinador Ralf Rangnick, tal desejo não aconteceu.

O alemão revelou que teve interesse no extremo colombiano, mas que os red devils não deram o aval, numa altura em que o plantel perdeu Martial (emprestado ao Sevilha) e Greenwood (afastado da equipa após ser acusado de violência sexual).

"Na altura, a resposta que me deram foi que não havia nenhum jogador no mercado que nos pudesse ajudar. Havia alguns: o Luis Díaz, que agora está no Liverpool, o Julian Álvarez, que, entretanto, foi contratado pelo Manchester City ao River Plate, o Vlahovic, que na altura ainda estava na Fiorentina [rumou à Juventus]. São apenas três que agora me passam pela cabeça. Naquela altura estávamos ainda em três competições, mas isso é passado e agora já não importa", adiantou.

"Falei com a direção e questionei se não devíamos, pelo menos, tentar e analisar se conseguíamos contratar alguém, mas a resposta foi que não. Continuo a achar que devíamos ter tentado", acrescentou.