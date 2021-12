Rangnick pede tempo para trabalhar no United: "Temos de ser realistas"

Novo treinador comentou a distância para os primeiros lugares

O novo treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, disse que o jogo contra o Arsenal foi "emocionante para os adeptos", sem, contudo, ser este o seu estilo preferido, e definiu como "principal objetivo para os próximos dias e semanas tratar de trazer mais equilíbrio para a equipa".

O alemão gostou do período "impressionante" no regresso do Manchester United do balneário, que "deu para ver o potencial da equipa", mas defende que "essa maneira de jogar tem que ser feita de forma mais sustentável", para "tirar partido dos ativos e das principais armas da equipa".

"Jogamos na liga mais competitiva do mundo, por isso, precisamos de todos os jogadores a bordo. Pelo que vi ontem [quinta-feira], o Cristiano está mais do que disposto a fazer isso e a colocar a sua vontade em favor da equipa, e os outros companheiros terão que fazer o mesmo", disse.

O estilo de pressão preferido de Ralf Rangnick - não exatamente o forte de Cristiano Ronaldo - levará algum tempo para ser implementado.

"É sempre necessário adaptar o estilo ou a ideia de jogo aos jogadores que se dispõe, e não o contrário", afirmou o treinador.

Rangnick, que substituiu o interino Michael Carrick, que assumiu a equipa após a saída do treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer, pretende fazer do Manchester United uma equipa que "controla", mas reconhece que necessita de tempo.

"Temos que ser realistas. A distância entre nós e os três primeiros é grande", disse o treinador, referindo-se aos 12 pontos que separam o Manchester United, no sétimo lugar, do líder Chelsea, aos 11 para o Manchester City, segundo, e aos 10 para o Liverpool, terceiro.