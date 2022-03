"Rangnick? Não sei como foi escolhido para treinar o Manchester United"

Scholes apontou o dedo à nomeação do técnico germânico após o adeus caseiro à Champions

A eliminação do Manchester United nos oitavos da Liga dos Campeões, aos pés do Atlético, motivou Paul Scholes, figura incontornável do emblema de Old Trafford, como que a questionar a escolha de Ralf Rangnick para treinador dos red devils.

"Não sei como foi escolhido para treinar este clube, não sei. Arranjar um treinador em condições é algo importante", afirmou, taxativamente, Scholes, em declarações à "BT Sport", após a derrota (1-0) em casa do atual campeão espanhol.

O antigo médio, que venceu vários títulos ao serviço do Manchester United, considerou que a escolha de um treinador mais capaz é fundamental para o clube da Premier League ficar mais perto de reerguer troféus, o que não faz desde 2017.

"A primeira coisa que este clube precisa, para se aproximar outra vez da conquista do campeonato, é de um treinador em condições, que trabalhe para esta equipa", exprimiu Scholes. "Se o Diego Simeone estivesse hoje [ontem] no banco [de suplentes], o United teria avançado [para os quartos], desabafou.

Scholes, à "BT Sport", antecipou ainda que, no futuro, "há muito mais para [o Manchester United] sofrer até voltamos a estar onde queremos".

Rangnick, recorde-se, está a prazo no comando do Manchester United. Após esta época, o germânico passará a consultor, a respeito de transferências no plantel principal, do clube da Premier League, até ao final da temporada 2023/24.