Rangnick não entra em dramatismos: "Isto não é a queda do Manchester United"

Ralf Rangnick, treinador interino do Manchester United

Red devils estão praticamente arredados de jogarem a próxima edição da Liga dos Campeões

A época fracassada do Manchester United, que não conquistou qualquer troféu e está praticamente fora da qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, não significa que o clube esteja em "queda", assegurou esta segunda-feira o treinador Ralf Rangnick.

"Esta época tem sido claramente muito difícil para todos no clube e, no pouco tempo que estou cá, reparei em como toda a gente está a sofrer. Têm havido bons momentos, mas nunca chegámos a ganhar ímpeto suficiente para salvar a época", começou por dizer o treinador austríaco, em conferência de imprensa.

"Quero ser claro: isto não é a queda do Manchester United, isto é um percalço no caminho e, quando tropeças, tens de pensar rapidamente e claramente para recuperares o teu equilíbrio e continuares a caminhar em frente", garantiu.

O treinador acrescentou que a escolha dos red devils em contratar Erik ten Hag para o comando técnico do clube na próxima temporada foi um passo importante na reconstrução do United, que apelidou de uma "instituição fantástica com um grande historial e um potencial imenso".

Neste momento, o Man. United disputa o antepenúltimo jogo da temporada, diante do Brentford (0-0 aos 5 minutos), e ambiciona pelo menos chegar ultrapassar o Tottenham no quinto lugar da Premier League, que garante a presença na fase de grupos da próxima edição da Liga Europa.