Rangnick: "Martial sente que é a altura certa para sair do Manchester United"

Técnico germânico admite a transferência do dianteiro, mas ressalva que o interesse do emblema de Old Trafford também conta. Propostas em falta

O lote de opções atacantes do Manchester United poderá ser reduzido em janeiro. O treinador dos red devils confirmou que Anthony Martial pretende prosseguir a carreira noutro clube, tal como o agente do avançado francês revelara em primeira mão.

"Conversámos muito. Ele sente que é a hora certa para mudar, para ir para outro sítio. De certa forma, é compreensível", afirmou Ralf Rangnick, citado pelo "Goal", a propósito dos planos do gaulês, em Old Trafford há sete temporadas (desde 2015).

Apesar de Martial querer sair, em função da escassa utilização nos red devils nesta época, Rangnick ressalva que o interesse do emblema inglês também conta. Porém, o técnico não recusa a transferência, mas nota que faltam propostas.

"É importante ver a situação do clube. Vivemos tempos de pandemia, temos três competições nas quais queremos ter o maior sucesso. Não deve ser apenas do interesse do jogador, mas também do clube. Até ao momento, não houve ofertas e, enquanto for esse o caso, ficará", frisou Ralf Rangnick.

Ao contrário de outras épocas, em que apontou vários golos e foi presença habitual no onze, Martial não se conseguiu impor nesta temporada. Em dez jogos disputados, de 22 oficiais, o francês, sempre substituído, contabilizou 359 minutos e um tento.