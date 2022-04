Rangnick: "Manchester United falou com treinadores de topo, é o que posso dizer"

O Manchester United está a negociar o treinador para a próxima época, mas ainda não haverá um acordo fechado.

Ralf Rangnick, treinador do Manchester United e consultou do clube a partir da próxima época, falou esta sexta-feira sobre as negociações para a contratação do próximo técnico. Erik ten Hag, que comanda o Ajax, tem sido apontado como o favorito a assumir a posição.

"Estou aqui para falar sobre o jogo com o Everton e não pretendo falar sobre possíveis novos treinadores. Pelo que sei, todos os treinadores com quem o clube falou até agora são treinadores de topo, o que é válido para Erik ten Hag. É tudo o que posso dizer nesta altura. Sei com que treinadores falaram até agora, são todos treinadores de topo, mas novamente o meu foco está no jogo de amanhã", adiantou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Everton.