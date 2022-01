Rangnick garante continuidade de Cavani em Old Trafford: "Não o vou deixar sair"

"Já lhe disse que queria, desesperadamente, que ficasse até ao final da época", assumiu o técnico germânico. Uruguaio, pouco utilizado, tem parte do futuro nas mãos

Em final de contrato com o Manchester United, Edinson Cavani poderá, a partir deste mês, vincular-se a um outro clube, porém a eventual saída do avançado só acontecerá no próximo verão - a garantia foi dada pelo treinador do emblema de Old Trafford.

"Ele sabe que eu não o vou deixar sair", afirmou Ralf Rangnick, de forma taxativa, quando questionado sobre o futuro do dianteiro no clube da Premier League. O técnico germânico assumiu que lhe pediu para ficar no plantel até maio, devido à capacidade e conduta.

"Disse-lhe desde o primeiro dia que, para mim, é um jogador muito importante. É provavelmente o único que pode jogar como avançado de costas e de frente para a baliza. O sei profissionalismo e a sua ética são incríveis. Já lhe disse que queria, desesperadamente, que ficasse até ao final da época", revelou Rangnick.

Cavani, pese ter reaparecido nos últimos dois jogos do Manchester United - apontou o golo do empate ante o Newcastle e foi titular ante o Burnley - tem uma reduzida participação nos jogos da equipa dos red devils desde o início da época.

Nos últimos seis meses, o uruguaio, entretanto cobiçado por Barcelona e River Plate, contabiliza apenas 406' em dez jogos (dois golos no campeonato). Cavani está em Old Trafford desde 2020 e a seis meses de abraçar um novo desafio.