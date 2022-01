Rangnick garante: "Cavani disse-me que posso contar com ele até ao final da época"

Treinador do Manchester United afasta rumores em relação a uma possível saída de Cavani do clube.

Ralf Rangnick, treinador do Manchester United, garantiu publicamente que Edinson Cavani fica em Old Trafford até ao final da temporada, numa altura em que se especula sobre uma possível saída do uruguaio.

"O Cavani disse-me que posso contar com ele até ao final da época e que vai continuar a dar o melhor dele para ser uma referência para os jogadores mãos jovens. Se joga, fica feliz e dá tudo, mas mesmo quando não joga, continua a tentar ser o melhor modelo possível para os outros", tirou o treinador alemão, em declarações reproduzidas pelo site oficial dos red devils.

O avançado de 34 anos fez apenas oito jogos esta temporada e marcou dois golos.

Esta segunda-feira, às 19h55, o Manchester United defronta o Aston Villa, na Taça de Inglaterra.