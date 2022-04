Rangnick está fora dos planos da seleção, revelou federação austríaca

Técnico do Manchester United tinha sido apontado ao lugar que foi até há bem pouco tempo de Franco Foda

Ralf Rangnick, ao que tudo indica, não será o treinador do Manchester United a partir da próxima época, mas as dúvidas quanto ao futuro do alemão continuam a ser muitas. O técnico foi apontado ao banco da seleção da Áustria, mas a federação do país já veio desmentir tais notícias.

O diário austríaco Kurier tinha noticiado que responsáveis da federação austríaco estavam em Manchester para reunir com o técnico dos red devils, mas, em Inglaterra, a informação que surge é que tal notícia não corresponde à verdade.

O Manchester United continua interessado em poder contar com Ralf Rangnick na sua estrutura, mesmo depois de contratar o tal substituto para o banco, estando Ten Hag e Pochettino a ser encarados como os principais candidatos a esse lugar.

Quanto à Áustria, continua à procura de um selecionador, depois de falhar o apuramento para o próximo Mundial. Franco Foda estava no cargo desde 2017.