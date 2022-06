"Rangnick é de classe mundial. Não teve muito tempo para mostrar o que pode fazer"

Declarações de David Alaba, capitão da seleção austríaca, agora liderada por Ralf Rangnick, antigo treinador do Manchester United.

Ralf Rangnick deixou o Manchester United e assumiu o comando técnico da seleção da Áustria. Na estreia do novo selecionador, os austríacos obtiveram uma vitória clara sobre a Croácia (3-0) e o capitão David Alaba, jogador do Real Madrid, não poupa nos elogios.

"Ralf Rangnick tem sido muito bom, pode ver-se que temos um plano muito bom e que funciona em campo. Ele não quer que deixemos o adversário respirar e isso é bom para nós. Eu conheço-o desde os 18 anos e ele é um treinador de classe mundial", começou por dizer em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com França, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações, agendado para as 19h45 de sexta-feira.

"O que ele fez no passado é especial e agora estou a vê-lo de perto. Ele mostrou o que pode fazer no Leipzig, no Salzburgo e no Hoffenheim. Em Manchester não teve muito tempo [para mostrar]. Ele tem sempre um plano muito bom e sabe muito de futebol", concluiu.